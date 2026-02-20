Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 18:04

Судебные приставы выдворили из России 64 тыс. мигрантов в 2025 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Федеральная служба судебных приставов подвела итоги работы за 2025 год, обнародовав данные о масштабах выдворения нарушителей миграционного законодательства. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, за прошлый год за пределы России принудительно отправили почти 64 тысячи иностранцев.

«[В 2025 году] почти 64 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, выдворено за пределы Российской Федерации в 76 иностранных государств», — уточнили в ФССП.

Для сравнения: в 2024 году эта цифра составляла более 87 тысяч человек (высылали в 66 стран), а в 2023-м — 44 тысячи (в 60 государств). Таким образом, показатель 2025 года хоть и ниже рекордного 2024-го, но все ещё остаётся на высоком уровне, демонстрируя последовательную работу по наведению порядка в миграционной сфере.

Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому с первого раза
Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому с первого раза

А ранее Life.ru писал, что в прошлом году Россию принудительно покинули 72 тысячи иностранцев — почти 200 человек ежедневно. Такие цифры озвучил глава МВД Владимир Колокольцев в Госдуме, уточнив, что высылка коснулась нарушителей закона. Каких именно — министр уточнять не стал.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ФССП России (Судебные приставы)
  • мигранты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar