17 марта, 14:13

Миграционные карты для иностранцев в России могут отменить с 2028 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

В России могут отменить миграционные карты. Как следует из законопроекта, подготовленного министерством внутренних дел, они фактически теряют актуальность на фоне последних мер по цифровизации миграционных процессов и возросшего обмена данными между профильными ведомствами.

«В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в ряд федеральных законов, направленные на отказ от использования миграционной карты», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, создаются альтернативные методы контроля за въезжающими в Россию иностранцами — в стране запущен эксперимент по сбору биометрии, самостоятельной регистрации в приложении RuID, а также ведутся работы по созданию системы «Цифрового профиля».

При этом власти уже запустили реестр контролируемых лиц. Ожидается, что к 2028 в России примут необходимые законодательные изменения и запустят все механизмы, призванные усовершенствовать миграционный процесс.

В Госдуме призвали ужесточить правила размещения хостелов в жилых домах
В Госдуме призвали ужесточить правила размещения хостелов в жилых домах

Ранее Правительство России одобрило расширешение перечня оснований для выдворения иностранца из страны. Поправки касаются правонарушений, связанных с экстремизмом и угрозами общественной безопасности.

Матвей Константинов
