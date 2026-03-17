Миграционные карты для иностранцев в России могут отменить с 2028 года

В России могут отменить миграционные карты. Как следует из законопроекта, подготовленного министерством внутренних дел, они фактически теряют актуальность на фоне последних мер по цифровизации миграционных процессов и возросшего обмена данными между профильными ведомствами.

«В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в ряд федеральных законов, направленные на отказ от использования миграционной карты», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, создаются альтернативные методы контроля за въезжающими в Россию иностранцами — в стране запущен эксперимент по сбору биометрии, самостоятельной регистрации в приложении RuID, а также ведутся работы по созданию системы «Цифрового профиля».

При этом власти уже запустили реестр контролируемых лиц. Ожидается, что к 2028 в России примут необходимые законодательные изменения и запустят все механизмы, призванные усовершенствовать миграционный процесс.

Ранее Правительство России одобрило расширешение перечня оснований для выдворения иностранца из страны. Поправки касаются правонарушений, связанных с экстремизмом и угрозами общественной безопасности.