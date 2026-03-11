В Госдуме призвали ужесточить правила размещения хостелов в жилых домах

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий выступил с инициативой законодательно ограничить работу хостелов в многоквартирных домах. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Предложение предполагает разрешение гостиничных услуг только при соблюдении проектных норм нагрузки на инженерные системы и согласии большинства собственников жилья.

«Иностранцы шумят в ночное время, портят имущество, мусорят и создают для жизни собственникам соседних квартир невыносимые условия. Чрезмерная эксплуатация систем водо- и электроснабжения приводит к ускоренному износу, платить за который приходится из кармана добросовестных владельцев», — пояснил парламентарий в беседе с 360.ru.

По его данным, из почти пяти тысяч хостелов в России значительная часть расположена в нежилых помещениях жилых домов. На практике они зачастую превращаются в нелегальные общежития для мигрантов. Соседи жалуются на угрозы безопасности, антисанитарию и постоянный шум. Жильцы вынуждены терпеть неудобства и нести дополнительные расходы на ремонт коммуникаций.

Реализация инициативы, по мнению Слуцкого, наведёт порядок в миграционном учёте и защитит право граждан на безопасное и комфортное проживание.

А ранее Life.ru писал, что в Петербурге задержали мужчину, фиктивно заселившего в хостел более 1700 иностранцев. По данным МВД РФ, в ходе обыска полиция проверила документы постояльцев, также была изъята документация.