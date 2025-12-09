Россиянам рассказали, в каких случаях собственников могут выселить из жилья

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, когда в России могут выселить собственника жилья. Основанием для этого могут стать систематические нарушения: создание невыносимых условий для соседей, использование квартиры не по назначению, а также несогласованная перепланировка.

По словам депутата, выселить собственника через суд по статье 293 ГК РФ возможно, но на практике это редкий случай. Для этого нужны систематические и грубые нарушения: например, регулярный ночной шум, угрозы соседям или создание опасной обстановки. Суд обяжет устранить нарушения, если предписания будут проигнорированы, может последовать решение о принудительной продаже жилья с торгов.

Парламентарий добавил, что ещё одним распространённым нарушением является использование квартиры не по назначению, например, под хостел, склад или коммерческую точку, что создаёт неудобства для всех соседей. В таких случаях, подчеркнул Якубовский, суд, как правило, занимает сторону жильцов.

«Отдельное основание касается самовольных перепланировок. Если работы затрагивают несущие конструкции или общедомовое имущество и создают риски для дома, а требования устранить нарушение не выполняются, это также может привести к принудительной продаже квартиры», — приводит слова депутата РИА «Новости».

Особый вопрос — это компенсация. Квартиру выселяемого продают с публичных торгов, а вырученные средства (за вычетом издержек) возвращают собственнику. Таким образом, он теряет жильё, но не деньги.

Ранее Якубовский рассказал о новых правилах выдачи семейной ипотеки с 2026 года. С 1 февраля 2026 года изменятся правила семейной ипотеки: программа станет более адресной, а каждой семье будет доступен только один льготный кредит. Супруги смогут оформлять льготный кредит только совместно — прежняя возможность брать по одной ипотеке на каждого из них будет исключена. Депутат также сообщил о закрытии так называемых «донорских схем», когда льготный кредит оформляли на родственников или знакомых, а затем оперативно перепродавали жильё. С 2026 года недвижимость должна будет приобретаться только той семьёй, которая действительно имеет право участвовать в программе и планирует жить в купленной квартире.