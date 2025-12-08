Депутат Якубовский рассказал о новых правилах выдачи семейной ипотеки с 2026 года

В России с 1 февраля 2026 года изменятся правила семейной ипотеки: программа станет более адресной, а каждой семье будет доступен только один льготный кредит. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 февраля 2026 года правила семейной ипотеки меняются. Новые критерии делают программу более адресной и защищённой от злоупотреблений. Вводится принцип одна семейная ипотека на одну семью», — сказал Якубовский.

По словам парламентария, супруги смогут оформлять льготный кредит только совместно — прежняя возможность брать по одной ипотеке на каждого из них будет исключена. Якубовский отметил, что это направлено на предотвращение двойного получения льгот. Он также сообщил о закрытии так называемых «донорских схем», когда льготный кредит оформляли на родственников или знакомых, а затем оперативно перепродавали жильё. С 2026 года недвижимость должна будет приобретаться только той семьёй, которая действительно имеет право участвовать в программе и планирует жить в купленной квартире.

«Базовые параметры программы остаются прежними. Ставка остаётся льготной. Первоначальный взнос от 20%. Лимит кредита по-прежнему до 6 миллионов рублей в большинстве регионов и до 12 миллионов в крупных агломерациях. Возможность комбинировать льготную и рыночную часть кредита тоже сохраняется», — отметил он.

При этом возможность привлекать созаёмщиков сохраняется — но лишь в случаях, когда доходов самих супругов недостаточно для одобрения кредита. Депутат подчеркнул, что это важно для семей, нуждающихся в поддержке, но не соответствующих банковским требованиям без помощи родителей или других близких. По словам Якубовского, изменения касаются не доступности программы, а её фильтров — чтобы льгота попадала именно тем семьям, которые покупают жильё для проживания с детьми, а не используют программу для перепродаж и спекуляций.

Ранее сообщалось о предложении Госдумы расширить программу семейной ипотеки. Парламентарии настаивали, чтобы льготные кредиты под ставку до 4% могли получать все семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми — независимо от их возраста. Ключевые требования к целевому использованию средств и оценке платёжеспособности заёмщиков сохраняются.