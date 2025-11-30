В Госдуме предложили расширить программу семейной ипотеки

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Яна Лантратова направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением распространить действие программы семейной ипотеки на все семьи, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей, без учёта их возраста. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно инициативе, такие семьи смогут получать кредиты по льготной ставке до 4% годовых при сохранении текущих требований к целевому использованию средств и платёжеспособности заёмщиков.

В документе также предусматривается возможность рефинансирования ранее взятых ипотечных кредитов для этой категории заёмщиков. Сергей Миронов отметил, что существующая система создаёт неравные условия для семей, поскольку льготная ставка 6% доступна либо при наличии ребёнка до семи лет, либо при приобретении жилья в малых городах при условии воспитания двух детей в возрасте 7-18 лет. Парламентарий подчеркнул, что предлагаемое снижение ставки до 4% сделает программу доступнее для большего числа российских семей.

Ранее сообщалось, что ЛДПР направит обращение в правительство с предложением расширить программу семейной ипотеки на вторичный рынок жилья. По словам лидера партии Леонида Слуцкого, действующие условия программы недоступны для многих граждан, особенно в регионах с невысоким уровнем доходов.