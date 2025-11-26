Хуснуллин заявил о перекосе на рынке ипотеки

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин констатировал возникновение серьёзного перекоса в структуре российского рынка жилищного кредитования. Своей оценкой ситуации он поделился в ходе выступления на Domclick Digital Forum.

Он обратил внимание, что доля классической рыночной ипотеки в общем объёме выданных кредитов теперь составляет лишь 18%, что свидетельствует о глубоком структурном дисбалансе.

«У нас за всю историю ипотеки произошел небывалый перекос. Доля рыночной ипотеки осталась в 18%. Мы на сегодняшний день поддерживаем рынок жилищного строительства и гарантируем вложения граждан с использованием льготных программ кредитования. Нам это очень дорого обходится. Люди, которые взяли ипотеку под 2%, 6% и 8%, они разницу из бюджета получают ежемесячно», — сказал Хуснуллин.

Хуснуллин уточнил, что финансирование поддержки, в пределах которой государство компенсирует разницу в процентных ставках по льготным продуктам, требует колоссальных бюджетных расходов. Общая сумма, направляемая на эти цели, по словам вице-премьера, достигает почти двух триллионов рублей, и эти средства регулярно доплачиваются для сохранения стабильных условий кредитования.

По словам экспертов, текущий ажиотаж на рынке недвижимости напрямую связан с ожидаемым ужесточением условий семейной ипотеки в 2026 году. Многие семьи стремятся успеть оформить кредит по действующим льготным ставкам до введения новых правил. Они также прогнозируют, что в ближайшее время рост цен на жильё лишь продолжится, отчасти из-за предстоящего повышения НДС. Таким образом, аналитики сходятся во мнении, что сегодняшняя покупка может оказаться выгоднее завтрашней, особенно для тех, кто подходит под текущие программы.