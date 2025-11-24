Россиянам рассказали, что будет с ценами на жильё при ипотеке под 10%

К 2027 году российский рынок жилья может столкнуться с двукратным опережением инфляции и ростом цен, вызванным падением ипотечных ставок до 10% и ниже. Такой прогноз озвучил глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг в ходе пресс-конференции М2 в ТАСС.

По его словам, грядущий дефицит жилья, обусловленный сокращением запусков новых проектов, в сочетании с кратным увеличением спроса из-за дешёвой ипотеки, приведёт к скачку цен на 10–15%. Это поставит под угрозу доступность жилья и выполнение показателей нацпроектов.

«А в 2027 году мы ожидаем, что ставка по рыночной ипотеке снизится до 10% и ниже. Это очень доступная ставка, мы видели это на примере 2021–2022 годов. По такой ставке люди начинают массово брать ипотеку. Спрос может вырасти кратно», — заявил Гольдберг.

Глава аналитического центра «Дом.РФ» подчеркнул, что при инфляции в 4–5% рост цен на жилье в 10–15% потребует активных мер по увеличению предложения, особенно в небольших регионах. Прогноз подтвердили и аналитики «Эксперт РА», предсказывающие, что к 2027 году, когда спрос восстановится, а ипотека подешевеет, рост цен на новостройки в России достигнет 9,3% при инфляции в 4%.

Ранее сообщалось, что повышение процентных ставок по льготной ипотеке может лишить возможности приобрести жильё миллионы российских семей. Специалисты обращают внимание на уязвимость малодетных семей, которые часто брали льготную ипотеку. Если ставки по кредитам вырастут, их ежемесячные платежи могут сильно подскочить, а итоговая сумма переплаты банку значительно возрастёт.