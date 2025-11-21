Хуснуллин назвал ситуацию с ипотекой в России тревожной

Ситуация на ипотечном рынке России вызывает тревогу. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, объем выдачи рыночной ипотеки упал до исторического минимума. Чиновник подчеркнул, что в России никогда не было такого маленького объёма.

«Если посмотреть на середину года, на начало года, у нас никогда за всю историю <...> не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки», — прокомментировал он.

Чтобы не допустить обвала в строительной отрасли, кабинет министров пошёл на беспрецедентные меры — резкое расширение государственных программ кредитования. Хуснуллин подробно пояснил логику правительства: точечная поддержка нужна для адресной стабилизации. Речь идёт о конкретных, наиболее пострадавших отраслях и регионах, где давление на рынок достигло пика. Это не массовое разбрасывание денег, а точные инъекции в проблемные точки экономики.

Такой масштаб господдержки, по словам вице-премьера, в 2025 году стал рекордным. Фактически, государство берёт на себя роль главного игрока на ипотечном рынке, пока частные банки проявляют осторожность.

Ранее сообщалось, что повышение льготной ипотечной ставки до 12% может сделать жилищную программу недоступной для 2,8 миллионов российских семей. Как отмечают эксперты, основному риску подвержены семьи с одним ребенком. Для них ежемесячный платеж может вырасти на 38%, а общая переплата — увеличиться в 2,5 раза. При этом многодетные семьи, чья доля среди заёмщиков сейчас менее 1%, сталкиваются с дополнительными барьерами, поскольку каждая пятая из них испытывает финансовые трудности.