Названы основные причины отказа в ипотеке

Большинство сделок с новостройками совершается через ипотеку, однако банки нередко отказывают заёмщикам. Основные причины отказа и способы их избежать назвала РИА «ФедералПресс» ипотечный брокер Марина Михно.

Главным препятствием является высокая долговая нагрузка, превышающая 50% от дохода. Банки теперь тщательно проверяют не только микрозаймы, но и рассрочки.

«Ведь если вы не можете сразу погасить покупку в 10 000 рублей, то как вы будете выплачивать ежемесячный ипотечный платёж», — подчеркнула эксперт. Также кредит могут отказать из-за отсутствия официального трудоустройства или долгов по налогам и ЖКХ.

Чтобы повысить шансы на одобрение, необходимо погасить все просроченные долги, снизить общую кредитную нагрузку и официально подтвердить свой доход. Специалист также советует подготовиться к собеседованию в банке, так как излишнее волнение клиента часто приводит к отказу.

Ранее сообщалось, что повышение процентных ставок по льготной ипотеке может лишить возможности приобрести жильё миллионы российских семей. Специалисты обращают внимание на уязвимость малодетных семей, которые часто брали льготную ипотеку. Если ставки по кредитам вырастут, их ежемесячные платежи могут сильно подскочить, а итоговая сумма переплаты банку значительно возрастёт.