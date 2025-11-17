В ЛДПР выступили за расширение семейной ипотеки на вторичное жилье

ЛДПР направит обращение в правительство с предложением расширить программу семейной ипотеки на вторичный рынок жилья. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий, пишет газета «Известия».

По словам парламентария, действующие условия программы недоступны для многих граждан, особенно в регионах с невысоким уровнем доходов.

«Как люди в той же Кировской области, где средняя зарплата — 65 тыс. рублей, смогут осилить ежемесячный платеж в 90 тыс.? Никак», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что ЛДПР намерена добиваться смягчения условий и расширения списка городов, где можно получить льготную ипотеку на «вторичку».

Ранее сообщалось, что повышение процентных ставок по льготной ипотеке может лишить возможности приобрести жилье миллионы российских семей. Аналитики отмечают, что семьи с одним ребёнком, составляющие значительную часть получателей льготных ипотечных кредитов, окажутся в зоне риска. Увеличение ставки может привести к значительному росту ежемесячных платежей и общей суммы переплаты по ипотеке.