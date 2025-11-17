Россия и США
17 ноября, 04:54

В ЛДПР выступили за расширение семейной ипотеки на вторичное жилье

Обложка © freepik

ЛДПР направит обращение в правительство с предложением расширить программу семейной ипотеки на вторичный рынок жилья. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий, пишет газета «Известия».

По словам парламентария, действующие условия программы недоступны для многих граждан, особенно в регионах с невысоким уровнем доходов.

«Как люди в той же Кировской области, где средняя зарплата — 65 тыс. рублей, смогут осилить ежемесячный платеж в 90 тыс.? Никак», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что ЛДПР намерена добиваться смягчения условий и расширения списка городов, где можно получить льготную ипотеку на «вторичку».

В России предложили распространить семейную ипотеку на вторичное жильё
Ранее сообщалось, что повышение процентных ставок по льготной ипотеке может лишить возможности приобрести жилье миллионы российских семей. Аналитики отмечают, что семьи с одним ребёнком, составляющие значительную часть получателей льготных ипотечных кредитов, окажутся в зоне риска. Увеличение ставки может привести к значительному росту ежемесячных платежей и общей суммы переплаты по ипотеке.

Антон Голыбин
