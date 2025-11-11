В России предложили распространить семейную ипотеку на вторичное жильё

Семейную ипотеку в России необходимо полностью распространить и на рынок вторичного жилья. Такое мнение в разговоре с «Постньюс» высказал советник президента гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков. По его словам, нынешний формат семейной ипотеки не справляется с заявленной целью — стимулировать рождаемость.

«Семейная ипотека в текущем состоянии не решает проблемы с демографией. Такие задачи перед ней ставились скорее как прикрытие поддержки застройщиков», — отметил Барсуков.

Он объяснил, что многие новые жилые комплексы выходят на рынок без готовой социальной инфраструктуры. Школы, детсады и поликлиники появляются только спустя несколько лет, поэтому покупка первичного жилья в рамках семейной ипотеки чаще становится «инвестицией на будущее», но не решением текущих жилищных нужд семей с детьми.

Барсуков считает, что именно вторичное жильё — с уже сформированной инфраструктурой — лучше отвечает задачам семей, которые нуждаются в быстрой и реальной смене условий проживания.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что законодатели могут ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке: 6% для семей с двумя детьми, 4% — для многодетных и повышение до 10–12% для семей с одним ребёнком. У предложения уже нашлись критики, причём в самой нижней палате.