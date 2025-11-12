Миллионы россиян могут лишиться доступа к семейной ипотеке из-за повышения ставки

Свыше 2,8 млн семей в России могут столкнуться с недоступностью льготной жилищной программы в связи с возможным увеличением процентной ставки. По оценкам специалистов, предоставленным газете «Известия», такая ситуация весьма вероятна.

В зоне риска оказываются семьи с одним ребёнком, составляющие основную часть (55%) российских семей с детьми. Поднятие ставки с 6% до 12% приведёт к увеличению ежемесячного взноса по ипотеке на 38%, при этом общая сумма переплаты возрастёт в 2,5 раза.

«При повышении льготной ставки до 12% медианный ежемесячный платёж по семейной ипотеке для семей с одним ребёнком вырастет на 38%, до 43,5 тыс. рублей в месяц», — пояснил аналитик Василий Кутьин.

Специалисты отрасли отмечают, что в настоящее время семьи, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до шести лет, составляют около 40% от всех, кто пользуется преференциями ипотечного кредитования, доля же многодетных семей крайне мала – менее 1%. Авторы статьи уточнили, что примерно каждая пятая многодетная семья испытывает финансовые трудности, что создаёт дополнительные препятствия для получения ипотеки.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что законодатели могут ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке: 6% для семей с двумя детьми, 4% — для многодетных и повышение до 10–12% для семей с одним ребёнком. У предложения уже нашлись критики, причём в самой нижней палате.