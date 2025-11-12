Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 08:16

Миллионы россиян могут лишиться доступа к семейной ипотеке из-за повышения ставки

Обложка © РИА Новости / Павел Лисицын

Обложка © РИА Новости / Павел Лисицын

Свыше 2,8 млн семей в России могут столкнуться с недоступностью льготной жилищной программы в связи с возможным увеличением процентной ставки. По оценкам специалистов, предоставленным газете «Известия», такая ситуация весьма вероятна.

В зоне риска оказываются семьи с одним ребёнком, составляющие основную часть (55%) российских семей с детьми. Поднятие ставки с 6% до 12% приведёт к увеличению ежемесячного взноса по ипотеке на 38%, при этом общая сумма переплаты возрастёт в 2,5 раза.

«При повышении льготной ставки до 12% медианный ежемесячный платёж по семейной ипотеке для семей с одним ребёнком вырастет на 38%, до 43,5 тыс. рублей в месяц», — пояснил аналитик Василий Кутьин.

Специалисты отрасли отмечают, что в настоящее время семьи, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до шести лет, составляют около 40% от всех, кто пользуется преференциями ипотечного кредитования, доля же многодетных семей крайне мала – менее 1%. Авторы статьи уточнили, что примерно каждая пятая многодетная семья испытывает финансовые трудности, что создаёт дополнительные препятствия для получения ипотеки.

В России предложили распространить семейную ипотеку на вторичное жильё
В России предложили распространить семейную ипотеку на вторичное жильё

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что законодатели могут ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке: 6% для семей с двумя детьми, 4% — для многодетных и повышение до 10–12% для семей с одним ребёнком. У предложения уже нашлись критики, причём в самой нижней палате.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar