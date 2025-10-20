В России предложили внедрить правовую экспертизу перед продажей жилья

В связи с участившимися случаями расторжения договоров купли-продажи, заключаемых с правомерными приобретателями по вине мошеннических действий, в России возникла инициатива по расширению полномочий нотариальных контор в процессе регистрации документации. Об этом пишет газета «Известия».

Предлагается, в частности, внедрить обязательную юридическую экспертизу и установить единый стандарт для проверки юридической чистоты объекта недвижимости до подтверждения законности сделки. С подобной инициативой выступил депутат Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский, направив соответствующее предложение в Министерство юстиции.

«В мой адрес поступают обращения граждан, связанные с утратой права собственности на жилые помещения добросовестными покупателями в результате оспаривания сделок с продавцами, в том числе пожилыми. В действующем законодательстве нотариус при удостоверении сделки проверяет личность и дееспособность сторон, наличие прав собственности и обременений, а также соблюдение формы договора», — подчеркнул парламентарий.

Однако, как отметил Якубовский, в текущей практике отсутствует обязательная всесторонняя юридическая проверка объекта недвижимости, охватывающая анализ истории смены собственников, наличие судебных разбирательств и иных факторов, способных создать предпосылки для оспаривания сделки.

А ранее Life.ru писал, что с 2026 года в сделках с недвижимостью в России можно будет использовать биометрию. В Госдуме объяснили, что этот способ станет дополнительным вариантом к уже существующей электронной подписи.