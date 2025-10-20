Готовьте кошельки: Вторичное жильё в России станет дороже

В 2026 году цены на вторичное жильё в России вырастут на 10-12% относительно уровня 2025 года. Об этом предупредил аналитик Алексей Попов.

«Рост цен на вторичные квартиры в России в 2026 году будет на уровне чуть выше текущих значений инфляции (то есть на 10-12%). Соотношение цен на готовое жильё между городами существенно не изменится. Снижение ключевой ставки до относительно комфортных значений позволит (со второй половины года) запустить кредитование на покупку недвижимости по рыночным ставкам», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт объяснил, что подобный рост цен приведёт к увеличению интереса к вторичному рынку недвижимости со стороны россиян примерно на 15% по сравнению с 2025 годом. При этом объём доступного предложения останется практически неизменным, так как увеличение спроса будет компенсировано возвращением на рынок продавцов, которые отказались от продажи в 2024 году в пользу сдачи квартир в аренду, подытожил Попов.