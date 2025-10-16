Дальневосточная ипотека может распространиться на вторичку уже до конца 2025 года

Дальневосточная ипотека может распространиться на вторичный рынок жилья уже до конца 2025 года, Минфин РФ практически согласовал это решение. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«При этом очень важно правильно подобрать критерии к такому жилью — чтобы человек не купил жильё и пока его выплатит через 15 лет, оно станет аварийным или ветхим. Поэтому мы долго согласовывали эти подходы. Сейчас практически они согласованы, думаю, до конца года выйдет это постановление», — отметил он в эфире телеканала «Россия-24».