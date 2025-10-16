Дальневосточная ипотека может распространиться на вторичку уже до конца 2025 года
Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Дальневосточная ипотека может распространиться на вторичный рынок жилья уже до конца 2025 года, Минфин РФ практически согласовал это решение. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«При этом очень важно правильно подобрать критерии к такому жилью — чтобы человек не купил жильё и пока его выплатит через 15 лет, оно станет аварийным или ветхим. Поэтому мы долго согласовывали эти подходы. Сейчас практически они согласованы, думаю, до конца года выйдет это постановление», — отметил он в эфире телеканала «Россия-24».
Напомним, расширить программу Дальневосточной и Арктической ипотеки поручил президент России Владимир Путин. Он призвал дать право получить ипотеку по 2% не только учителям, но и всем работникам образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, Путин призвал разрешить использовать ипотеку на вторичном рынке жилья, но только в тех городах, где нет предложений от застройщиков.