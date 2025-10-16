Риэлтор объяснил, почему новостройки в России стали дороже вторички

Цены на новостройки в России достигли абсурдного уровня и проигрывают в конкуренции с предложением на вторичном рынке. Об этом заявил основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в интервью радио «Комсомольская правда».

«Сейчас строящееся жильё, которое сдадут через 2-3-4 года, стоит дороже, чем точно такая же уже готовая квартира, меблированная, с ремонтом на вторичном рынке», — сказал он.

Эксперт дополнил, что стоит пересмотреть практику полного депонирования средств на эскроу-счетах до момента сдачи объекта. Это представляется специалисту единственным реальным путём стимулирования спроса на первичном рынке недвижимости.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года аренда жилья немного подешевеет. Цены на аренду квартир начинают снижаться после осеннего ажиотажа. Пик спроса, пришедшийся на период с августа по октябрь, поднял ставки на 10–15%, но теперь рынок остывает. Ожидается, что трёхкомнатные квартиры подешевеют на 3–5%, а «однушки» и «двушки» — на 1–3% относительно октября.