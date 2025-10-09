Россиянам пообещали снижение цен на аренду квартир в ноябре
Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев
В ноябре 2025 года аренда жилья, по прогнозу эксперта Дмитрия Трепольского, немного подешевеет. Стоимость съёмных трёхкомнатных квартир снизится примерно на 3–5%, а однокомнатных и двухкомнатных — на 1–3% по сравнению с октябрём. Причина — спад ажиотажного спроса после осеннего пика, когда с августа по октябрь ставки выросли на 10–15%.
Трепольский в беседе с «Газетой.ru» отметил, что рынок аренды переходит в фазу стабилизации, а более заметная коррекция затронет объекты с завышенной стартовой стоимостью. При этом высокие цены на аренду удерживают жёсткие условия ипотечного кредита: ключевая ставка в 17% делает покупку жилья в кредит недоступной, из-за чего спрос на съёмное жильё остаётся высоким.
А ранее Life.ru сообщал, что цена за аренду однокомнатной квартиры в Петербурге выросла до рекорда. В среднем, россиянам придётся платить 43,3 тысячи рублей в месяц за жильё. А в Госдуме пригрозили владельцам квартир за повышение аренды чаще одного раза в год.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.