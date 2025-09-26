Цена за аренду однушки в Петербурге выросла до рекорда

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге за третий квартал 2025 года выросла на 11,4%, достигнув 43,3 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «Мира квартир».

Московские однушки также подорожали – на 4,7%, до 58 117 рублей в месяц, подмосковные – на 2,3%, до 36 498 рублей. В среднем по всем 70 городам однокомнатное жилье прибавило за III квартал 5,6% и теперь стоит 28 051 рубль в месяц. Осенний рост цен связан с традиционным сокращением предложения на рынке аренды. Текущее повышение ставок оказалось менее значительным, чем в прошлом году, когда рынок перестраивался после отмены льготной ипотеки на новостройки, что вызвало подорожание аренды до 12% за квартал, заметил гендиректор компании Павел Луценко.

Эксперты считают, что тренд на повышение стоимости аренды жилья распространится на всю Россию. Ранее кандидат экономических наук рассказала, что в среднем по стране однокомнатные квартиры подорожают на 5-10%, двухкомнатные — на 7-12%, а трёхкомнатные — на 10-15%.