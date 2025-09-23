Россиян предупредили о росте цен на аренду квартир

Ближе к октябрю ожидается увеличение стоимости аренды жилья в России: однокомнатные квартиры подорожают на 5–10%, двухкомнатные — на 7–12%, а трёхкомнатные — на 10–15%. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«Аренда однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных квартир будет постепенно расти, особенно при повышении спроса на съёмное жильё без значительного увеличения предложения. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет около 60 тыс. рублей, двухкомнатной — примерно 71 тыс. рублей, трёхкомнатной — порядка 129 тыс. рублей», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Байгузина уточнила, что указанные значения отражают средние показатели для наиболее распространённых категорий жилья – классов «эконом» и «комфорт». По её словам, наблюдается постепенный рост арендных ставок, особенно заметный в сегменте доступного и среднего по цене жилья.

Согласно исследованию аналитиков, с мая по начало сентября 2025 года в большинстве крупных городов России отмечался подъём цен на аренду квартир на фоне уменьшения количества доступных предложений. Аналитики утверждают, что общероссийский рост цен в сфере аренды составил в среднем 12%.