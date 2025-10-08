В Госдуме пригрозили хозяевам квартир за повышение аренды чаще раза в год

При официальном договоре арендная плата защищена законом и не может повышаться более одного раза в год, если не стороны не договорились иначе в контракте. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Когда вы арендуете жильё по официальному договору, вы защищены от повышений платы законом, а именно статьёй 614 Гражданского кодекса РФ. Согласно ей, арендная плата может увеличиваться не чаще одного раза в год, если в договоре не указано иное», — сказал депутат.

При попытке хозяина жилья в одностороннем порядке поднять цену суд, как правило, встанет на сторону нанимателя — при наличии оформленного соглашения. Закон действует как щит от частых и неожиданных надбавок, пояснил депутат в беседе с TАСС. Если же письменного договора нет, у арендатора остаётся выбор: принять новые условия, попытаться договориться с владельцем или искать другое жильё.

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды жилья выросла на 11,4%, достигнув 43,3 тысячи рублей в месяц. Похожая ситуация наблюдается и в других городах. Осенний рост цен связан с традиционным сокращением предложения на рынке аренды.