С 2026 года в сделках с недвижимостью в РФ можно будет использовать биометрию

С 1 июля 2026 года в России можно будет удалённо оформлять сделки с недвижимостью с помощью биометрии — по отпечаткам пальцев, лицу или радужке глаза. Об этом РИА «Новости» сообщил зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Простыми словами это значит, что граждане смогут подтверждать свою личность с помощью биометрических данных — отпечатков пальцев, лица, радужной оболочки глаза или другого биометрического признака — без необходимости физического присутствия на сделке по купле-продаже, оформлению ипотеки и аренде», — объяснил депутат.

Для использования системы нужно будет подтвердить личность по биометрии. По словам парламентария, этот способ станет дополнительным вариантом к уже существующей электронной подписи. Сейчас для удалённого оформления сделки необходимо личное посещение МФЦ, где подтверждается согласие на такой способ заключения договора.

По словам Аксененко, система объединит всех участников рынка недвижимости: продавцов, покупателей, риелторов, нотариусов и государственные органы. Главное преимущество — значительное ускорение оформления сделок, особенно между географически удалёнными сторонами.

Биометрия повысит безопасность и снизит риск мошенничества, поскольку биометрические данные уникальны и неизменны в течение жизни. Это исключает ошибки идентификации. В условиях цифровизации важно, чтобы рынок недвижимости использовал современные технологии для повышения эффективности и прозрачности. Биометрия — необходимый шаг к созданию полноценного цифрового рынка с доверенными сделками. При этом сохранится и традиционный способ оформления для тех, кто не захочет использовать новую систему.

Ранее Life.ru выяснил, как безопасно передать жильё детям при жизни. Закон предусматривает несколько способов передачи квартиры детям при жизни с сохранением права проживания для дарителя. О том, в чём разница между договором дарения и договором пожизненного содержания, рассказываем в материале Life.ru.