Дарение или рента: Life.ru выяснил, как безопасно передать жильё детям при жизни

Закон предусматривает несколько способов передачи квартиры детям при жизни с сохранением права проживания для дарителя. О том, в чём разница между договором дарения и договором пожизненного содержания, рассказал Life.ru ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Матфей Свиридов.

«Даритель может сохранить право пожизненного проживания в квартире. Это не противоречит природе дарения, поскольку право проживания — не плата за квартиру, а условие договора. Одаряемый получает полноценную собственность, но с «обременением» в виде права дарителя жить в квартире пожизненно», — отметил эксперт.

При передаче между близкими родственниками налог не взимается, а право собственности регистрируется сразу. Однако сделка является безвозвратной. Отменить её можно только в исключительных случаях, например, при угрозе жизни или ненадлежащем обращении с имуществом. Новый собственник может распоряжаться квартирой, включая продажу или залог. Если право проживания не закреплено в договоре, даритель может остаться без жилья.

Договор пожизненного содержания с иждивением является возмездной сделкой. Получатель ренты передаёт недвижимость, а плательщик обязуется обеспечивать жильё, питание, одежду, медицинский уход и коммунальные услуги. При необходимости договор может включать оплату ритуальных расходов. Минимальный размер содержания на федеральном уровне в 2025 году составляет 35 466 рублей в месяц (две величины прожиточного минимума), в регионах сумма может отличаться. Собственность переходит только после смерти рентополучателя. В случае нарушения обязательств договор можно расторгнуть через суд, подчеркнул юрист.

«Дарение подходит, если отношения в семье доверительные, а цель — просто передать наследство при жизни, избежав длительной процедуры наследования. Главное — обязательно прописать право пожизненного проживания. Ренту выбирают, когда нужны гарантии ухода и материального обеспечения. Это больше подходит для случаев, когда пожилой человек не имеет близких родственников или сомневается в их добросовестности», — заключил специалист.

Ранее в Казани семья взяла квартиру в ипотеку, но заселиться до сих пор не смогла — бывшая хозяйка отказывается съезжать. Получив средства, они передали их продавцу, которая, в свою очередь, стала жертвой мошенников. Когда обман вскрылся, глава семьи предложил владелице отсрочить её выселение. Однако женщина отказалась съезжать, заявив, что отдаст ключи только по решению суда.