В Казани семья купила квартиру и уже два года не может выселить экс-собственницу

В Казани семья два года назад взяла квартиру в ипотеку, но заселиться до сих пор не смогла — бывшая хозяйка отказывается съезжать. Подробности истории узнал Telegram-канал Baza.

Два года назад семья приобрела квартиру в ипотеку. Получив средства, они передали их продавцу, которая, в свою очередь, стала жертвой мошенников. Когда обман вскрылся, глава семьи предложил владелице отсрочить её выселение. Однако женщина отказалась съезжать, заявив, что отдаст ключи только по решению суда, и намерена оспорить договор купли-продажи.

Семья уже более года пытается через суд выселить бывшую хозяйку, но опасается остаться с ипотекой и без жилья, поскольку, по их мнению, прокурор поддерживает продавца.

