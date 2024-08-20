Староста храма с сыном развели 250 человек на миллионы на "квартирах-призраках" в Москве
Староста храма и его сын обманули более 250 человек при аренде квартир в Москве
Староста храма Рождества Христова в Братске Игорь Тепсикоев. Обложка © SHOT
Староста храма в Иркутской области и его сын развели более 250 человек с помощью фиктивного агентства недвижимости в Москве. Всего они заработали около девяти миллионов рублей, сообщает SHOT.
Глеб Тепсикоев. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, в 2022 году староста храма Рождества Христова в Братске Иркутской области Игорь Тепсикоев и его сын Глеб решили через Интернет сдавать квартиры в столице по заведомо низкой стоимости. Для этого родственники придумали московское агентство недвижимости "А-Вектор", которого в действительности нет. В мошенническую группировку они привлекли жителя Мурманска Анара Исмаилова, Руслана Мыльникова из Братска и белоруса Романа Тимкина.
Аферисты публиковали фейковые объявления о сдаче квартир. Мошенники рассказывали клиентам о заморозке договоров и поиске других вариантов жилья, которые не соответствовали требованиям заказчика. Все средства злоумышленники присвоили себе — 8,8 миллиона рублей. В отношении аферистов возбудили уголовные дела по статье об организации преступного сообщества или участия в нём, им грозит до 20 лет лишения свободы.
А ранее Life.ru писал, что в Москве 67-летняя женщина поверила телефонным мошенникам и отдала им квартиру. Пенсионерка также лишилась 15,6 миллиона рублей. Аферисты при этом действовали по довольно известной схеме.