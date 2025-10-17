Миронов предложил создать сеть хостелов для пациентов федеральных клиник

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о создании сети государственных хостелов для помощи с арендой жилья иногородним гражданам, которые приезжают на лечение в федеральные клиники. Об этом политик рассказал во время общения с РИА «Новости».

«Считаю, что аренда в таких специализированных хостелах должна быть бесплатной, а помещения приспособлены для проживания лиц с ограниченными возможностями», — заявил Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что владельцы жилья неохотно сдают его в аренду лицам, страдающим от тяжёлых заболеваний, которые приезжают из других регионов для прохождения лечения в крупных городах. Одна из проблем также заключается в высокой стоимости аренды, которая оказывается не по карману для некоторых россиян.

Депутат добавил, что готовит обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением сформировать сеть государственных специализированных хостелов в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

Ранее Сергей Миронов выступил с предложением создать в России систему строительных сберегательных касс в качестве альтернативы традиционной ипотеке. По словам депутата, стройсберкассы позволят гражданам накапливать средства на приобретение жилья при государственной поддержке. При достижении сбережений в размере 30–50% от стоимости недвижимости участники программы смогут получить льготный кредит под максимальную ставку 3% годовых.