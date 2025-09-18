Миронов предложил бесплатно выдавать участникам СВО землю в Новороссии
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести программу безвозмездного выделения земли участникам СВО в новых регионах России. Соответствующую инициативу он озвучил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«У нас отлично работает «Дальневосточный гектар», было бы абсолютно правильно, если бы для участников специальной военной операции, для семей погибших в субъектах федерации, а именно в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, тоже безвозмездно выделялся бы гектар земли», — сказал он.
Миронов также предложил установить трёхпроцентную квоту для участников специальной военной операции при замещении вакантных должностей в федеральных и региональных органах власти, а также в органах местного самоуправления. По его мнению, это станет дополнительной мерой поддержки защитников Отечества.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции находится более 700 тысяч российских военнослужащих. Комментируя идею введения квот для ветеранов СВО в органах власти, президент поддержал выдвижение участников операции на руководящие посты в партиях и государственных структурах, но призвал отбирать тех из них, кто имеет склонность и способности к данной деятельности.