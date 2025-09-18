Миронов предложил бесплатно выдавать участникам СВО землю в Новороссии

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести программу безвозмездного выделения земли участникам СВО в новых регионах России. Соответствующую инициативу он озвучил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас отлично работает «Дальневосточный гектар», было бы абсолютно правильно, если бы для участников специальной военной операции, для семей погибших в субъектах федерации, а именно в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, тоже безвозмездно выделялся бы гектар земли», — сказал он.

Миронов также предложил установить трёхпроцентную квоту для участников специальной военной операции при замещении вакантных должностей в федеральных и региональных органах власти, а также в органах местного самоуправления. По его мнению, это станет дополнительной мерой поддержки защитников Отечества.