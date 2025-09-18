Владимир Путин
18 сентября, 15:28

Путин заявил, что на линии фронта в зоне СВО находится более 700 тысяч бойцов

Обложка © Life.ru

На линии боевого соприкосновения в зоне СВО находится более 700 тысяч российских бойцов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций, комментируя идею о квотах для ветеранов СВО в органах власти.

Глава государства призвал выбирать из ветеранов тех людей, которые склонны именно к такому виду деятельности, однако в целом он поддержал выдвижение участников СВО на руководящие посты в партиях и органах власти.


Путин также назвал победу РФ в специальной военной операции одним из приоритетов для страны. А вторым приоритетом он считает улучшение демографической ситуации.

Александра Вишнякова
