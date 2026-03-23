В плюсе только работодатель: Цветная зарплата в конвертах грозит потерей ипотеки и привилегий

Получение зарплаты «в конверте» — без официального оформления и отчислений в СФР — незаконно как для работодателя, так и для работника. При этом такая схема выгодна в первую очередь работодателю, тогда как сотрудник теряет пенсионные накопления, право на пособие по безработице и другие социальные гарантии. Об этом в беседе с Life.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Распространено заблуждение, что ответственность за «серую» зарплату несёт только работодатель. На практике работник также обязан уплачивать НДФЛ со своих доходов. При получении денег «в конверте» он фактически скрывает доход полностью или частично.

Если налоговый орган установит факт неофициальных выплат, с работника будет взыскана недоимка по НДФЛ, а также штраф в размере 40% от неуплаченной суммы. Александр Хаминский Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области

Помимо налоговых последствий, «конвертная» зарплата существенно снижает уровень социальной защиты. Низкий официальный доход влияет на размер больничных при длительных заболеваниях, будущей пенсии и декретных выплат.

Серьёзные ограничения возникают и при взаимодействии с банками. С «серой» зарплатой практически невозможно получить ипотеку, поскольку кредитные организации оценивают платёжеспособность клиента по официальным доходам, отчислениям в СФР, налоговым декларациям и движению средств по счетам.

Юрист рекомендует по возможности отказываться от неофициальных схем оплаты и искать работу с «белой» зарплатой. Если же такой вариант неизбежен, важно фиксировать все выплаты: сохранять ведомости, СМС-сообщения и электронные письма, подтверждающие начисление или невыплату части дохода. В случае нарушений следует обращаться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или ФНС.

