Плюс 100 тысяч: Представители одной профессии в России резко разбогатели

Российский рынок труда удивил резким скачком доходов — одна из отраслей буквально за год удвоила зарплаты. Речь идёт о сфере разработки программного обеспечения, где доходы выросли сильнее всего.

По данным статистики, проанализированной РИА «Новости», именно издатели программного обеспечения показали рекордный рост: их средняя зарплата увеличилась почти на 100 тысяч рублей. Если в 2024 году специалисты получали около 99 тысяч рублей в месяц, то уже в 2025-м — 196,8 тысячи.

Вслед за IT-отраслью с заметным отставанием идут производители табачной продукции — их доходы выросли на 46,6 тысячи рублей, достигнув 207,9 тысячи в месяц. Замыкают тройку лидеров сотрудники предприятий по выпуску информационных носителей: их зарплаты увеличились на 45 тысяч рублей – до внушительных 284 тысяч.

В пятёрку самых быстрорастущих по доходам сфер также вошли телекоммуникации, где зарплаты поднялись до 168,9 тысячи рублей (рост на 38,7 тысячи рублей), и угольная отрасль — здесь рост составил более 35 тысяч рублей (до 75,4 тысячи).

Эксперты отметили, что значительное увеличение зарплат наблюдается и в других сегментах — добыче полезных ископаемых, оптовой торговле IT-оборудованием и даже в индустрии ставок. При этом статистика учитывает начисленные зарплаты до вычета налогов и включает бонусы, что может влиять на итоговые цифры.

Ранее Life.ru писал, что в целом зарплаты в России продолжают расти. За прошлый год средний доход увеличился более чем на 13%, а реальная покупательная способность – на 4,4%.