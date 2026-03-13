Зарплаты в России в среднем подросли на 13,5% за год

Министр труда Антон Котяков рассказал, что в 2025 году зарплаты россиян заметно подросли. В среднем люди стали получать на 13,5% больше, а если учесть, что цены тоже растут, то «чистая» покупательная способность (реальная зарплата) увеличилась на 4,4%. По его словам, это говорит о том, что доходы граждан стабильно росли весь год.

«На протяжении года устойчиво росли доходы наших граждан. По данным Росстата, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата — на 4,4%», — сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда.

Ранее HR-эксперт усомнился в официальных данных о среднемесячной зарплате в России на уровне в 140 тысяч рублей. По словам Гарри Мурадяна, куда ближе к истине сумма в 78 тысяч. Исключение — квалифицированные слесари, электрики и сварщики, но и они должны обладать высокими компетенциями.