Баснословный размер средней зарплаты в России привёл в недоумение HR

Средняя зарплата в России, по официальным данным, почти достигла 140 тысяч рублей, но эти цифры далеки от реальности, уверен HR-эксперт Гарри Мурадян. По его оценке, такие показатели не соответствующими действительности. Ближе к истине 78 тысяч рублей.

По словам Мурадяна, получить почти 140 тысяч можно, только сложив доходы всех высокооплачиваемых специалистов. Таких денег обычные работники не видят. Исключение — квалифицированные слесари, электрики, сварщики, которые либо имеют высокий разряд, либо трудятся по 12 часов в тяжёлых условиях.

«Можно говорить языком разных исследований, а можно говорить языком фактов. Да, язык фактов заключается в том, что осенью ещё того года господин Михаил Мишустин заявлял о средней зарплате в 78 тысяч рублей», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Напомним, средние зарплаты в России в декабре подскочили на 41,5 тысячи рублей из-за годовых бонусов. В последний месяц года средняя зарплата достигла почти 140 тысяч рублей.