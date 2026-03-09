Владимир Путин
Регион
9 марта, 13:41

Баснословный размер средней зарплаты в России привёл в недоумение HR

Обложка © Life.ru

Средняя зарплата в России, по официальным данным, почти достигла 140 тысяч рублей, но эти цифры далеки от реальности, уверен HR-эксперт Гарри Мурадян. По его оценке, такие показатели не соответствующими действительности. Ближе к истине 78 тысяч рублей.

Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат за год
По словам Мурадяна, получить почти 140 тысяч можно, только сложив доходы всех высокооплачиваемых специалистов. Таких денег обычные работники не видят. Исключение — квалифицированные слесари, электрики, сварщики, которые либо имеют высокий разряд, либо трудятся по 12 часов в тяжёлых условиях.

«Можно говорить языком разных исследований, а можно говорить языком фактов. Да, язык фактов заключается в том, что осенью ещё того года господин Михаил Мишустин заявлял о средней зарплате в 78 тысяч рублей», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

В России назвали сферу с самыми высокими зарплатами — почти ₽900 тысяч
Напомним, средние зарплаты в России в декабре подскочили на 41,5 тысячи рублей из-за годовых бонусов. В последний месяц года средняя зарплата достигла почти 140 тысяч рублей.

