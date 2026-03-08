Владимир Путин
8 марта, 08:57

Средние зарплаты в России в декабре взлетели до 140 тысяч из-за бонусов

Обложка © Life.ru

Средние зарплаты в России в декабре подскочили на 41,5 тысячи рублей из-за годовых бонусов. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

В последний месяц года средняя начисленная зарплата (до вычета налогов, с учётом премий и доходов всех сотрудников) достигла 139,7 тысячи рублей. В ноябре этот показатель составлял 98,2 тысячи. Рост объясняется традиционными выплатами 13-й зарплаты во многих компаниях.

За год декабрьский показатель тоже вырос: в 2024-м средняя зарплата в декабре была 128,7 тысячи рублей, в 2025-м — уже почти 140 тысяч.

Ранее Life.ru сообщал, что за год средняя зарплата в России выросла более чем на 10 тысяч рублей. По данным ЕМИСС, в ноябре 2025 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата достигла 98 192 рублей.

