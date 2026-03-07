Пять регионов России преодолели планку средней зарплаты в 200 тысяч рублей

Количество регионов России со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей выросло с четырёх до пяти за год. К таким выводам пришли аналитики РИА «Новости», изучившие данные статистики.

В декабре 2025 года средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в пяти регионах: Москве (288,5 тыс.), на Чукотке (281,5 тыс.), в Магаданской области (249,3 тыс.), ЯНАО (216,8 тыс.) и на Камчатке (206,7 тыс.). Камчатка впервые вошла в этот список.

При этом в целом за год лишь на Чукотке средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в месяц, составив 214,6 тысяч рублей. Ещё годом ранее она была на уровне 185 тысяч рублей.

Среднемесячная зарплата рассчитывается до вычета налогов, включая премии, и учитывает доходы всех сотрудников, в том числе с самыми высокими выплатами.

