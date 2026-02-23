В России за год средняя зарплата поднялась больше чем на 10 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России по итогам ноября 2025 года составила 98 192 рубля. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые изучило агентство ТАСС.

Годом ранее, в ноябре 2024 года, этот показатель равнялся 86 399 рублям. Таким образом, за год средняя зарплата в стране выросла более чем на 10 тысяч рублей.

Аналитики также отмечают расширение списка регионов, где средний заработок превысил 100 тысяч рублей. К уже традиционным лидерам (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, ряд северных и дальневосточных регионов) добавились Амурская область, Красноярский и Забайкальский края. В Чукотском автономном округе и Магаданской области средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей.

Напомним, при расчёте учитываются все выплаты: оклады, премии, надбавки и компенсации, включая налоги.

Ранее Life.ru писал, что одной категории россиян предложили повышать зарплату два раза в год. По словам депутата Госдумы Каплана Панеша, индексация должна соответствовать уровню инфляции. Парламентарий отметил, что существующая система увеличения зарплаты часто не успевает за реальным ростом цен.