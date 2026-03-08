Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат за год

Аналитики подвели итоги 2025 года по динамике трудовых доходов в регионах. Выяснилось, где зарплаты выросли сильнее всего, а где рост оказался скромнее. РИА «Новости» подготовило рейтинг на основе данных статистики за декабрь.

Лидерами стали Ингушетия и Курская область — там прибавка превысила 20%. В Ингушетии зарплаты выросли почти на 25% по сравнению с декабрем 2024-го, в Курской области — на 21%. Замыкает тройку Саратовская область с ростом в 19%.

Высокие показатели также зафиксированы в Адыгее, Севастополе, Карачаево-Черкесии и Республике Алтай (плюс 18%). В Дагестане рост составил 17%, в Северной Осетии, Марий Эл, Удмуртии и Тамбовской области — 16%.

В Крыму и Ивановской области зарплаты прибавили 15%. Рост на 14% отмечен в Еврейской АО, Бурятии, Мордовии, Калмыкии, Воронежской, Мурманской, Ульяновской, Ярославской областях и Алтайском крае. Средняя зарплата по стране в декабре достигла 139,7 тысячи рублей (до вычета налогов), годом ранее было 128,7 тысячи.

Ранее Life.ru писал, что средние зарплаты в России в декабре подскочили на 41,5 тысячи рублей из-за годовых бонусов, свидетельствуют данные ЕМИСС. В последний месяц года средняя начисленная зарплата (до вычета налогов, с учётом премий) достигла 139,7 тысячи рублей, тогда как в ноябре составляла 98,2 тысячи.