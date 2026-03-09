В России назвали сферу с самыми высокими зарплатами — почти ₽900 тысяч

Самые высокие средние зарплаты в России в декабре зафиксированы в сфере управления фондами. Их размер достигал 897 тысяч рублей. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на статистические расчёты.

Управление фондами включает работу с активами физических и юридических лиц на договорной основе или за вознаграждение. Речь может идти об инвестиционных, денежных и пенсионных фондах, а также об управлении активами в промышленности и недвижимости.

Второе место по уровню доходов заняли сотрудники холдинговых компаний. Их средняя зарплата составила около 732,2 тысячи рублей. Третью строчку заняли работники головных офисов различных организаций. В этой категории средний показатель достиг 551,8 тысячи рублей.

При расчётах учитывается начисленная зарплата до вычета налогов. В неё входят премии, бонусы и другие выплаты, а также доходы сотрудников с очень высокими окладами.

Ранее Life.ru писал, что средние зарплаты в стране в декабре подскочили на 41,5 тысячи рублей из-за годовых бонусов. В последний месяц года средняя начисленная зарплата (до вычета налогов, с учётом премий) составила 139,7 тысячи рублей вместо 98,2 тысячи рублей в ноябре.