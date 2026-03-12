В России появились три отрасли со средней зарплатой больше полумиллиона рублей

В минувшем году самая высокая средняя зарплата была зафиксирована у людей, занятых в сфере управления пенсионными резервами в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Это следует из данных Росстата. Медианный доход данных граждан составил 744,9 тысячи рублей в месяц, а в декабре с учётом всех предновогодних бонусов и премий они получили свыше 3,3 миллиона рублей.

«Это самая высокая зарплата по видам деятельности», — приводит данные РБК.

Второе место в топе высокооплачиваемых сфер заняли сотрудники инвестиционных фондов и подобных организаций — в среднем они получали 616,8 тысячи рублей каждый месяц. Далее — люди, управляющие ценными бумагами. Они зарабатывали по 525,9 тысячи в месяц.

Ранее HR-эксперт усомнился в официальных данных о среднемесячной зарплате в России на уровне в 140 тысяч рублей. По словам Гарри Мурадяна, куда ближе к истине сумма в 78 тысяч. Исключение — квалифицированные слесари, электрики и сварщики, но и они должны обладать высокими компетенциями.