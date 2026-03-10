Владимир Путин
10 марта, 08:21

Москва против регионов: разница в средних зарплатах по России превысила 227 тысяч

Разрыв между самой высокой и низкой зарплатой в России превысил 227 тыс. рублей

Обложка © DALL-E / Life.ru

Разрыв между самой высокой и самой низкой средней зарплатой в России в декабре 2025 года составил 227 611 рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Самый высокий показатель зафиксирован в Москве. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата там составила 288 524 рубля. Наименьшее значение оказалось в Чечне — 60 913 рублей. Именно между этими регионами и сложилась максимальная разница по стране. При этом статистика приведена без учёта данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Месяцем ранее, отмечают авторы исследования, разрыв был меньше. А в ноябре 2025 года он составлял 200 049 рублей: тогда самые высокие доходы были в Магаданской области, а самые низкие — в Ингушетии.

Ранее Life.ru писал, что средние зарплаты в стране в декабре подскочили на 41,5 тысячи рублей из-за годовых бонусов. В последний месяц года средняя начисленная зарплата (до вычета налогов, с учётом премий) составила 139,7 тысячи рублей вместо 98,2 тысячи рублей в ноябре.

