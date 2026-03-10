В России появились две отрасли со средней зарплатой более 500 тысяч рублей

В декабре 2025 года только две отрасли в России смогли преодолеть порог средней зарплаты в 500 тысяч рублей. Лидерами стали негосударственные пенсионные фонды (516,6 тыс.) и сфера денежного посредничества (515,3 тыс.). Годом ранее такая планка покорилась лишь сотрудникам НПФ, пишет РИА «Новости».

В пятёрку самых высокооплачиваемых также вошли добыча нефти и газа (450 тыс.), производство носителей информации — кассет и дисков (405 тыс.), а также вспомогательная деятельность в финансах (388,8 тыс.). Следом идут звукозапись и издание музыки (367,5 тыс.), пассажирские авиаперевозки (367,5 тыс.) и учёные общественных и гуманитарных наук (364,9 тыс.).

Замыкают десятку сотрудники международных организаций (333,7 тыс.) и работники сферы конференций и выставок (331,8 тыс.). Данные приведены до вычета налогов, с учётом премий и сверхвысоких доходов.

Ранее Life.ru писал, что средние зарплаты в стране в декабре подскочили на 41,5 тысячи рублей из-за годовых бонусов. В последний месяц года средняя начисленная зарплата (до вычета налогов, с учётом премий) составила 139,7 тысячи рублей вместо 98,2 тысячи рублей в ноябре.