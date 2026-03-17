Зарплата обесценивается: Как заставить работодателя провести индексацию прямо сейчас
Работодатели в России обязаны повышать уровень оплаты труда сотрудников, однако единых правил и сроков индексации не существует. Об этом рассказала заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.
«Содержание обязанности по повышению заработной платы зависит от организационно-правовой формы работодателя и регламентируется отраслевыми соглашениями», — пояснила эксперт.
По её словам, Трудовой кодекс требует учитывать рост потребительских цен на товары и услуги. Для этого применяется индекс, который рассчитывается по официальной статистической методике. Юрист подчеркнула, что отсутствие локального акта внутри организации не снимает с неё обязанности повышать выплаты сотрудникам.
Требование сохраняется вне зависимости от внутренних регламентов. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составляет одну-пять тысяч рублей, а для юридических лиц — 30-50 тысяч, пишет РИА «Новости».
Ранее министр труда Антон Котяков раскрыл данные по росту зарплат россиян в минувшем году. Оказалось, что они увеличились в среднем на 13,5%. «Чистая» покупательная способность в нашей стране выросла на 4,4%.
