Росстат подсчитал разницу в зарплатах учителей и врачей за 2025 год

Среднемесячная заработная плата педагогов в России в 2025 году превысила 71 тысячу рублей, а медиков — 81 тысячу рублей. Это следует из материалов Росстата.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организации (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности: образование — 71 345 рублей, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 81 726 рублей», — сказано в материалах ведомства.

По данным статистиков, зарплата в сфере образования выросла за год на 13%, а в здравоохранении — на 14%. Для сравнения, средний размер зарплаты по стране в декабре 2025 года составил 139 727 рублей.

Ранее HR-эксперт усомнился в официальных данных о среднемесячной зарплате в России на уровне в 140 тысяч рублей. По словам Гарри Мурадяна, реальная средняя зарплата ближе к 78 тысячам, а цифра в 140 тысяч получается лишь при суммировании доходов высокооплачиваемых специалистов — обычные работники таких денег не видят, за исключением квалифицированных слесарей, электриков и сварщиков с высокими компетенциями.