В Госдуме приняли закон о льготах и выплатах для матерей-героинь

Госдума во втором и третьем чтениях окончательно одобрила закон, который вводит широкий пакет социальных гарантий для женщин, получивших звание «Мать-героиня». Этот статус приравнивается к высшим государственным званиям России — Герою России и Герою Труда.

Закон направлен на поддержку женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Им предоставят расширенный набор льгот, аналогичных тем, что действуют для Героев России. Среди них — внеочередная бесплатная медицинская помощь, включая зубопротезирование, путёвки в санатории, приоритет при получении строительных материалов, а также возможность покупать билеты на все виды транспорта без очереди.

Кроме того, матери-героини смогут бесплатно получить земельный участок в собственность и пользоваться залами официальных делегаций в аэропортах и на вокзалах. Эти права распространяются и на их сопровождающих.

Также вводится ежемесячная выплата — 72 403 рубля 79 копеек с ежегодной индексацией. Женщина сможет выбрать: получать льготы «в натуральном виде» или получать деньги, сохранив базовые социальные преимущества.

Назначением выплат займётся Социальный фонд России, используя межведомственное электронное взаимодействие. Регионы смогут дополнять меры поддержки за счёт собственных бюджетов.

Кстати, на днях президент Владимир Путин отметил заслуги двух российских женщин, присвоив им почётное звание «Мать-героиня». Награды получили Екатерина Кириченко из Свердловской области и Людмила Колбасова из Тульской области. Кроме того, глава государства отметил родительским орденом «Родительская слава» семьи Захаровых из Красноярского края и Худи из Ямало-Ненецкого автономного округа.