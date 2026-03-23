Тело молодой россиянки найдено в гостинице Тбилиси

В Тбилиси в номере одной из гостиниц обнаружено тело россиянки 2003 года рождения. Министерство внутренних дел Грузии, по информации телекомпании «Рустави 2», инициировало расследование по статье 115 УК, квалифицирующей деяние как доведение до самоубийства.

Правоохранительные органы установили, что 16 марта молодая женщина прибыла в Грузию и заселилась в отель в Тбилиси. Согласно сообщению МВД, на теле погибшей не обнаружено признаков насильственной смерти. Для определения точной причины смерти назначены все необходимые экспертизы.

Ранее в Петербурге раскрыли жестокое убийство подростка, где 16-летняя девушка решила отомстить бывшему парню. Для этого она привлекла нынешнего молодого человека и убедила его совершить преступление. Девушка сама помогала скрывать улики и прятать тело погибшего.