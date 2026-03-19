Помогала прятать труп: Жестокое убийство подростка в Петербурге «заказала» его бывшая

Появились шокирующие детали о жестоком убийстве подростка в Санкт-Петербурге. Как стало известно SHOT, 16-летняя девушка решила жестоко отомстить своему бывшему возлюбленному: для исполнения задуманного она привлекла нынешнего избранника, убедив того совершить преступление.

По версии следствия, школьница пожаловалась новому приятелю на плохое отношение со стороны 17-летнего Ивана. Желая наказать юношу за прошлые обиды, она передала своему «защитнику» нож и заманила жертву на встречу под предлогом разговора.

На месте свидания Ивана ждала расправа: действующий бойфренд школьницы напал на него и нанес смертельные ножевые ранения. После совершения злодеяния подросток сообщил сообщнице об успехе, и та лично прибыла, чтобы помочь скрыть улики и спрятать труп.

Цинизм ситуации проявился на следующие сутки. Исполнитель вернулся на место трагедии, чтобы попытаться замести следы. Там он расчленил погибшего, отделив голову и конечности от туловища.

Сейчас с участниками кровавой драмы работают сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и роль каждого из фигурантов в этом жестоком преступлении.

Напомним, конфликт произошёл ещё 16 марта. В ходе драки подросток ударил соперника ножом, а затем, чтобы скрыть преступление, частично отрезал руки и ноги. Выяснилось, что убийца и сама девушка живут в одном посёлке. Ранее она встречалась с погибшим, но после ссоры начала отношения с подозреваемым.