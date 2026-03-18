Стриптизёр из Красногорска, выносивший тело сожительницы в чемоданах, попал на видео
Вид квартиры стриптизёра, который убил сожительницу в Красногорске. Обложка © Прокуратура Московской области
Телеканал «Рен-ТВ» опубликовал кадры, на которых запечатлён момент, как стриптизёр вывозит чемоданы с останками своей сожительницы. Убийство произошло в подмосковном Красногорске.
Расчленивший сожительницу астраханский стриптизёр попал на камеры наблюдения. Видео © Telegram / РЕН ТВ | Новости
По версии следствия, днём 18 марта в квартире на Подмосковном бульваре между Сергеем и Эльмирой вспыхнул конфликт. Мужчина убил женщину, после чего расчленил тело. Сам момент преступления не попал в объективы камер, однако видно, как злоумышленник вывозит из подъезда крупные чемоданы и выбрасывает их в мусорный бак неподалёку.
Вид из квартиры стриптизёра, который убил сожительницу в Красногорске. Фото © Прокуратура Московской области
Позже подозреваемый свёл счёты с жизнью. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», его ход и результаты взяла под контроль Красногорская городская прокуратура.
Напомним, что ранее чемоданы с останками женщины обнаружили на мусорке у жилого дома в Красногорске. По сведениям телеграм-канал Baza, злоумышленником был 31-летний стриптизёр Сергей, а убитой им девушкой оказалась 33-летняя Эльмира. Специалисты проводят необходимые экспертизы, чтобы восстановить все обстоятельства случившегося.
