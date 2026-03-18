Стриптизёр из Красногорска, выносивший тело сожительницы в чемоданах, попал на видео

Телеканал «Рен-ТВ» опубликовал кадры, на которых запечатлён момент, как стриптизёр вывозит чемоданы с останками своей сожительницы. Убийство произошло в подмосковном Красногорске.

По версии следствия, днём 18 марта в квартире на Подмосковном бульваре между Сергеем и Эльмирой вспыхнул конфликт. Мужчина убил женщину, после чего расчленил тело. Сам момент преступления не попал в объективы камер, однако видно, как злоумышленник вывозит из подъезда крупные чемоданы и выбрасывает их в мусорный бак неподалёку.