Расчленил и спрятал в чемоданы: В Красногорске мужчина убил любимую и свёл счёты с жизнью

Жуткое преступление вскрылось в Красногорске. Вблизи жилого дома было обнаружено расчлененное тело 35-летней местной жительницы.

Сотрудники правоохранительных органов восстановили хронологию событий. Выяснилось, что к гибели женщины причастен её сожитель. Злоумышленник совершил расправу, после чего попытался спрятать останки в два чемодана.

Скрыть содеянное преступнику не удалось. Вскоре после совершения жестокого акта он свёл счеты с жизнью.

На месте обнаружения погибшей продолжают работать криминалисты. Специалисты проводят экспертизы, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Расследование находится под личным контролем регионального ведомства.

