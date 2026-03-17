В Удмуртии 18-летний парень убил ножом 13-летнюю девочку и спрятал тело в мешке

В удмуртском посёлке Кез 18-летний местный житель жестоко расправился с 13-летней девочкой, а затем попытался замести следы. Тело погибшей нашли в мешке в гараже. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК России.

Преступление было совершено ночью 14 марта. Молодой человек, находясь в состоянии опьянения у себя дома, нанёс знакомой школьнице множественные удары ножом в шею и туловище. От полученных ран ребёнок скончался на месте. В тот момент в квартире также присутствовала 16-летняя подруга обвиняемого.

В Удмуртии 18-летний парень убил ножом 13-летнюю девочку и спрятал тело.

Убийца попытался скрыть улики: он поместил тело жертвы в мешок и отвёз в гараж, принадлежащий матери его сожительницы. Тревогу забила мать девочки, которая обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников МВД, местонахождение тела и подозреваемого установили быстро.

На допросе молодой человек полностью признал вину, однако, по словам следователей, внятно объяснить мотив своего поступка не смог. Вторую фигурантку — 16-летнюю подругу обвиняемого, которая помогала прятать труп, — проверят на причастность к укрывательству преступления.

Суд заключил парня под стражу. Он пробудет в СИЗО как минимум до 14 мая. Расследование уголовного дела по статье «Убийство малолетнего» продолжается под личным контролем главы регионального СУ СКР.

