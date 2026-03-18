Житель Екатеринбурга убил родного брата и спрятал его тело в самодельный гроб

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в жестоком убийстве и сокрытии тела младшего брата. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Трагедия разыгралась в промежуток между 10 и 15 марта в жилище на улице Мира. Между братьями вспыхнула ссора, в ходе которой старший из них схватил тяжёлый тупой предмет и несколько раз ударил им родственника по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В СК уточнили, что после содеянного обвиняемый соорудил из дерева тайник, куда спрятал тело убитого брата. Скрыв следы преступления, мужчина покинул квартиру. Позже он вернулся в это самое жильё, где, к слову, ещё проживает их пожилая мать, и сознался женщине в совершённом. Подозреваемого задержали и официально предъявили ему обвинение в убийстве.

Как проинформировал руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, напряжённость в отношениях между родственниками наблюдалась давно, назвать их добрососедскими было нельзя. Представитель МВД также сообщил журналистам, что обвиняемый тяжело переживал случившееся и впоследствии предпринял попытку суицида — жизнь мужчине спасли очевидцы, вызвавшие скорую помощь.

Ранее Life.ru писал, что в Удмуртии 18-летний парень убил ножом 13-летнюю девочку и спрятал тело в мешке. Молодой человек, находясь в состоянии опьянения у себя дома, нанёс знакомой школьнице множественные удары ножом в шею и туловище.