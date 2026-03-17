Двое мужчин получили по 17 лет колонии за убийство петербурженки 581 ударом ножа

Вынесен приговор по резонансному делу об убийстве 25-летней девушки на Краснопутиловской улице в Петербурге летом 2024 года. 23-летний Мурат Ганижев и 21-летний Абдул-Малик Бузуртанов получили по 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Трагедия произошла в ночь на 1 августа 2024 года в квартире погибшей, куда она пригласила новых знакомых. Во время вечеринки с алкоголем и наркотиками вспыхнул конфликт. Злоумышленники поочерёдно нанесли хозяйке множественные удары ножами. Согласно судебно-медицинской экспертизе, на теле жертвы насчитали 581 колото-резаное ранение.

Убийцы отмыли руки от крови и скрылись, спустившись из окна по водосточной трубе. Тело девушки пролежало в квартире почти неделю — его обнаружили 7 августа, когда соседи почувствовали трупный запах. Под окнами нашли выброшенные ножи.

Преступников задержали в Ингушетии, куда они сбежали после убийства. Суд также обязал каждого выплатить матери погибшей по два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

